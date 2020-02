LVV gestart met tweewekelijkse landbouwvoorlichters bijeenkomst

Het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met een serie van bijeenkomsten voor de landbouwvoorlichters. Tijdens deze bijeenkomst heeft Carmen van Dijk ook een refreshment-training gegeven over de biologische beheersing van ziekten en plagen. Deze voorlichtingsbijeenkomst is gehouden op maandag 17 februari.

Tijdens de diverse werkzaamheden komen de voorlichters verschillende ziekten en plagen tegen op het veld. Ter bestrijding hiervan wordt er vaker pesticide gebruikt. Vaak genoeg zijn er ook agrariërs die voor het bestrijden van ziekten gebruik maken van biologische middelen. In de praktijk blijkt het middel te werken, maar het wordt niet vastgelegd door de Surinaamse agrariërs. Er is dus niet vastgelegd welk middel en welke hoeveelheid voor een bepaald oppervlak nodig is, meldt LVV.

Tijdens het wekelijks overleg van de landbouwvoorlichters in Suriname zullen ook de wederzijdse ervaringen met elkaar worden gedeeld. Door ervaringen te delen met andere collega’s, kan kennis wordt verruimd en is men vaak ook beter voorbereid op eventuele problemen die men in de praktijk tegenkomt. “Het is voor ons als landbouwvoorlichters een goed initiatief om op deze wijze bij elkaar te komen, ik leer van collega landbouwvoorlichters en ik denk omgekeerd ook. Ik hoor van ziekten die collega’s tegenkomen bij planten die niet zoveel in mijn werkgebied voorkomen, ik weet dan wel wat te doen als ik het in de praktijk tegenkom” geeft een landbouwvoorlichter aan.

Het initiatief van deze voorlichtingssessie is afkomstig van LVV-minister Rabin Parmessar, die een groot voorstaander is van trainingen en het delen van werkervaringen. “Het houdt de landbouwvoorlichters scherp en het delen van ervaringen heeft vele voordelen, deze tweewekelijkse bijeenkomsten zullen hun nut bewijzen en waar mogelijk zal ik ook aanwezig zijn”, aldus de bewindsman.