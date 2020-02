ABOP breidt landbouwgrond in Sipaliwini uit naar 25 HA

September 2016 is de Algemene Bevrijdings-en Ontwikkelingspartij (ABOP) met een landbouwproject in het district Sipaliwini te Langu gestart. In de test fase werd 1HA terrein ontbost en met banaan en pomtayer beplant. Begin 2017 vond de eerste oogst plaats. Hierna is 10 HA opengegooid en werd cassave geplant en met hooglandrijst geëxperimenteerd.

Na een succesvolle eerste en tweede fase, is de derde fase van dit project ingegaan. Hiermee is de grond naar 25 HA uitgebreid en beplant. Op deze manier verschaft ABOP werkgelegenheid voor 50 Surinamers, die nu in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De mensen die op de landbouwgrond werken, worden nu volledig uit de opbrengsten betaald.

Na de oogst wordt rijst gemalen en aan de lokale bevolking verkocht. Cassave wordt nu verwerkt tot kwak. Het wordt eerst geweekt, geraspt en gedroogd. Daarna wordt de kwak gebakken tot dat het water uit de korrels is verdampt. Deze worden verpakt en voor verkoop naar Paramaribo getransporteerd. De pomtayer wordt ook verwerkt, in Paramaribo verpakt en verkocht. Nu wordt een deel van de verwerkte pomtayer naar het Caraïbisch gebied geëxporteerd.

Het beleid van de ABOP op het gebied van de agrarische sector richt zich op het waarborgen van voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking, door de landbouw te stimuleren en verder te ontwikkelen. Om landbouwproducten effectief op grote schaal te exporteren, moeten onze producten met die van andere landen kunnen concurreren.

De continuïteit moet gegarandeerd worden, de prijs moet aantrekkelijk zijn en de producten moeten aan internationale kwaliteitseisen voldoen. Om dit te verwezenlijken gaat de landbouwsector in de komende jaren een enorme transformatie door moeten maken. Surinaamse producenten moeten ook toegang tot goedkoop kapitaal krijgen. Dit vormt een grote bottleneck in de ontwikkeling van deze sector.