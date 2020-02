Meer dan 1 miljoen USD na achtervolging in auto aangetroffen, drie mannen vast

De politie van het bureau Corantijn in het district Nickerie heeft dinsdag een groot geldbedrag in Amerikaanse dollar onderschept en in beslag genomen. Het geld is gevonden in een auto meldt het Korps Politie Suriname. Het zou gaan om meer dan 1 miljoen US dollar. Volgens de Surinaamse politie zijn drie mannen aangehouden en opgesloten in verband met de onderschepping.

Tijdens de surveillance in de omgeving van de Clara-sluis zagen de wetsdienaren dat een voertuig geparkeerd stond nabij de sluis. De politieambtenaren besloten te onderzoeken waarom het voertuig daar geparkeerd stond. Bij het zien van de politie reed de bestuurder van het voertuig met hoge snelheid weg.

De wetsdienaren zetten vervolgens de achtervolging in omdat zij het gedrag van de autobestuurder verdacht vonden. Het gelukte de politie om het voertuig klem te rijden. Op dat moment zaten drie mannen in het voertuig namelijk: de 34-jarige chauffeur Mahinder R., de 40-jarige Jurmen S. en de 46-jarige Andre P.

Tijdens het controleren van het voertuig stuitte de politie op een groot geldbedrag Amerikaanse dollars. Het trio werd aangehouden ter zake overtreding van de Deviezen Wet, Wet tegen gaan Smokkel en de Wet Strafbaarstelling Money Laundering.

De verdachten werden vervolgens ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn zij hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Deze strafzaak is inmiddels voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Fraude van de politie meldt de Surinaamse politie.