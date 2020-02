Woonhuis in Suriname compleet door brand verwoest

Bij een brand vanmorgen vroeg in Suriname, is een woonhuis compleet verwoest. Rond 01.20u kreeg het Command Center de melding van de woningbrand aan de Soekdeiweg, omgeving Nieuw Weergevondenweg.

Het Korps Politie Suriname en het Korps Brandweer Suriname gingen ter plaatse en troffen daar een hoogbouwwoning van 10 bij 20m in lichterlaaie aan, waarvan het onderste deel uit steen en het bovenste deel uit hout is opgetrokken.

Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat de brand in de bovenverdieping is begonnen. Deze is geheel afgebrand. Het huis werd bewoond door drie personen, een vrouw en man en de broer van die man.

Ten tijde van de brand waren er twee van de drie bewoners aanwezig namelijk de vrouw en man. Deze wisten twee gascylinders en twee bromfietsen uit het huis te halen. D bor was nergens te bekennen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De woning was niet tegen brand verzekerd. De politie doet nog onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand.

Dit was over van de woning na de brand.