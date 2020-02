‘Ruim 250 misdaadzaken en verkeersovertredingen opgelost dankzij Safe City’

Sinds de start van het ‘Safe City project’ in Suriname in december 2018, zijn er tot nu toe meer dan 250 misdaadzaken en verkeersovertredingen opgelost. Dit bewijst het belang van het project, zegt de Surinaamse E-Gov coördinator Gardelito Hew A Kee. Het project gaat binnenkort een nieuwe fase in en wordt uitgebreid naar de districten Wanica en Marowijne.

Het ligt in de bedoeling het project vanwege de uitbreiding het ‘Safe Suriname project’ te noemen. Volgens Hew A Kee wordt constant naar verbetering van het project gestreefd. Op bepaalde locaties is er een extra paal en camera geplaatst om het zicht van de bestaande apparatuur te verberen.

Op vrijdag 21 februari aanstaande worden in het zuidelijk gelegen district Wanica 20 camera’s in gebruik genomen, terwijl in het oosten des lands twee camera’s op strategiche plekken in Albina geplaatst zijn.

Nadat deze zijn geïnstalleerd ligt het in de planning om ook de andere districten te voorzien van (meer) camera’s. “Om zo te kunnen bijdragen aan de preventie en het oplossen van zaken zegt Hew A Kee tegen het Nationaal Informatie Instituut (NII).