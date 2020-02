Surinaamse overheid geeft uitleg over inzetten Russische helikopter in Suriname

De Surinaamse regering heeft vandaag eindelijk wat informatie vrijgegeven met betrekking tot de Russische helikopter, die eind vorige maand op Zanderij werd afgeleverd. De komst van de helikopter riep veel vragen op. Volgens de regering wordt de heli speciaal voor activiteiten ter ontwikkeling van het binnenland ingezet.

Verschillende overheidsinstanties alsook particulieren die activiteiten uitvoeren ter ontwikkeling van het binnenland zullen in de gelegenheid gesteld worden om materiaal naar de afgelegen gebieden te laten vervoeren. Het ministerie van Volksgezondheid is in de gelegenheid om als eerste gebruik te maken van deze voorziening meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Het transport toestel is op 17 februari 2020 ingezet om vuilverbrandingsovens ten behoeve van het milieuplan van president Desiré Bouterse te transporteren. Op deze dag is een operatie vanuit het vliegveld van Zorg en Hoop naar de dorpen Snesi Kondre en Langatabbetje uitgevoerd. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid benadrukt dat de helikopter alleen ingezet zal worden voor de ontwikkeling van het binnenland.

De komende periode zullen er ook in andere gebieden operaties uitgevoerd worden voor het ministerie van Volksgezondheid. Er zullen met name nog meer vuilverbrandingsovens naar afgelegen gebieden worden getransporteerd. Minister Elias zegt dat de helikopter wordt ingezet omdat deze gebieden niet via land te bereiken zijn. Daarnaast is er momenteel een lage waterstand in de rivieren waardoor de transport van de ovens ook niet per boot kan geschieden.