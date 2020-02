Meer dan 1 miljoen US Dollar in beslag genomen in Nickerie

De politie in Suriname heeft gistermiddag meer dan een 1 miljoen US dollar in beslag genomen. Het geld werd aangetroffen op een locatie te Corantijnpolder in Nickerie, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd(dWT) vanmorgen.

Volgens de krant begaf een speciaal onderzoeksteam zich dinsdagmiddag, op basis van uitgewerkte informatie, naar de locatie waar het geld is aangetroffen. Daarbij werden drie personen aangehouden, schrijft dWT.

Er is nog niet veel bekend over de herkomst van het geld. De politie heeft de zaak in onderzoek.