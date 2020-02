Film ‘Suriname’ zaterdag ook in Paramaribo in première

Begin deze week ging de film Suriname groots in première in Pathe Tuschinski in Nederland. Komend weekend is er opnieuw een première, maar dit keer in Suriname zelf. Deze vindt plaats op zaterdag 22 februari in TBL Cinemas te Paramaribo.

Gisteren vertrok een deel van de cast naar Suriname om daar de première zaterdag bij te wonen. Onder andere Cyriel Guds, Rodney Lam, Rodney Glunder, Jetty Mathurin en Rosita Dameri zullen daarbij aanwezig zijn.

De film Suriname speelt zich af rondom Winston Righter (Rodney Lam), een man met een duister verleden. Righter heeft zich van succesvol zakenman opgewerkt tot minister in Suriname. Maar zijn honger naar macht lijkt niet te stillen en tegelijkertijd probeert hij zijn vervreemde vrouw (Liza Sips) te bewijzen dat hij veranderd is.

Wanneer Winston Righter besluit zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap in Suriname, wordt hij geconfronteerd met zijn criminele verleden. Een schaakspel breekt los als hij de strijd aangaat met justitie én de onderwereld.

De film Suriname draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.