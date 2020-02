Inbreker die waarschuwingsschoten negeerde neergeschoten

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag een 21-jarige inbreker, die op heterdaad betrapt was, neergeschoten. De rover werd in zijn rechter bovenbeen geraakt per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Latour kreeg op dinsdag 18 februari telefonisch de melding van een eigenaar van een woning aan de Schaakbordstraat dat er in zijn woning werd ingebroken. De politie die zich snel naar het adres begaf, zag drie verdachten via het achtererf vluchten en loste enkele waarschuwingsschoten. De verdachten negeerden deze waarschuwingsschoten, waardoor de wetsdienaren genoodzaakt waren gericht te schieten.

De 21-jarige verdachte Shivaro P. die in eerste instantie een valse naam doorgaf, werd in zijn rechter bovenbeen geraakt en kon zodoende worden aangehouden. Shivaro werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Zijn kompanen zagen kans aan hun aanhouding te ontkomen. Nabij de woning is er een laptop en een windbucks aangetroffen en in beslag genomen. De eigenaar herkende de laptop als te zijn van hem. De windbucks is vermoedelijk van de inbrekers aldus de politie.

De aangever heeft in de maand januari van dit jaar tot twee keren toe de politie moeten inschakelen, toen hij via zijn mobiele telefoon opmerkte dat drie criminelen zijn achterdeur forceerden om in zijn woning te komen. Bij het zien van de politie maakten de verdachten zich uit de voeten.

Op 18 februari werden deze verdachten opgemerkt, nadat de achterdeur reeds was weggerukt door deze criminelen. De eigernaar cq. aangever schakelde wederom de politie in, waarbij één van de verdachte kon worden aangehouden.

Hangende het onderzoek is Shivaro onder politie bewaking opgenomen in de ziekeninrichting. Aan de aanhouding van de twee voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.