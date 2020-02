‘Paars verven van brug over Sommelsdijck kreek tegen de norm en regels’

Recentelijk is de railing van de brug over de Van Sommelsdijck kreek in het centrum van Paramaribo paars geverfd. Het gebruik van deze Paarse kleur staat haaks op de internationaal geldende norm, waarbij zwart-geel gebruikt wordt om zaken die deel uitmaken van de openbare weg te laten opvallen. Dit ten behoeve van de veiligheid.

De paarse kleur is volgens critici niet zomaar gekozen. Paars is de kleur van de Nationale Democratisch Partij (NDP), welke ook de partij is van de huidige minister van Openbare werken, Vijay Chotkan. Hij is verantwoordelijk voor bruggen en wegen in Suriname.

Parlementariër Riad Nurmohamed, die zelf een Civiel Technische achtergrond heeft, zegt tegen ABC Online Nieuws dat hij het zeer schandelijk vindt dat het ministerie van Openbare werken de nationale en internationale regels negeert.

Nurmohamed heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Chotkan en eist dat de kleur onmiddellijk gecorrigeerd wordt.

Kijk ook naar een kort gesprek met Nurmohamed: