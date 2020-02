SLM ontkent geruchten over verkoop van de luchtvaartmaatschappij

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft dinsdag middels een brief gereageerd op geruchten, dat het bedrijf in Suriname momenteel in de verkoop zit. Via WhatsApp werd een bericht hierover naar SLM’ers en gepensioneerden gestuurd. CEO Radjkoemar noemt het bericht ‘fake news’.

In het bericht dat rond gaat wordt ondermeer gezegd: “Er is vanuit verschillende bronnen harde informatie gelekt dat de SLM momenteel in de verkoop zit. En reeds in een ver gevorderd stadium. President Bouterse heeft het geld dringend nodig, gezien de huidige situatie. SLM kost de staat op dit moment alleen maar geld.”

Radjkoemar zegt in de brief dat het geschetste beeld totaal bezijden de waarheid is. De SLM staat niet in de verkoop zegt de CEO. Hij geeft aan dat het luchtvaartbedrijf op weg is naar een nieuw SLM.

“Laten we onszelf alstublieft niet door fake news laten afleiden van het uitgezette traject tot het gezond maken van de SLM en samen de schouders onder het werk blijven zetten” zegt hij als afsluiter in deze brief aan de SLM collega’s: