Aangereden bromfietser mocht nog geen bromfiets besturen

Een bromfietser die vorig weekend door een autobestuurder werd aangereden op de kruising van de Skrivimankoti- en de Walther Hewitstraat in het distrikt Nickerie, mocht nog geen bromfiets besturen. De jongen is namelijk 15 jaar meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De 15-jarige bromfietser R.W. werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum, alwaar hij voor medische behandeling is opgenomen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat hij de veroorzaker van de aanrijding is.

Aangezien de bromfietser de leeftijd voor het besturen van een bromfiets nog niet heeft bereikt is een dossier opgemaakt en opgestuurd naar het Surinaamse Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.

In Suriname moeten bromfietsbestuurder tenminste 16 jaar oud zijn.