Opnieuw twee onhygiënische zaken gesloten in Suriname

Op dinsdag 18 februari jl. is er een aanvang gemaakt met de controle op eethuizen in de ressorten Weg naar Zee en Welgelegen. Ook in deze twee ressorten zijn de bestuursambtenaren gestuit op enkele onhygiënische eethuizen.

Zowel in het ressort Weg naar Zee als in het ressort Welgelegen is de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) van het districtscommissariaat Paramaribo zuidwest, terstond overgegaan tot sluiting van twee onhygiënische zaken.

De vergunninghouders moeten zich aanmelden op het districtscommissariaat.

