Vrouw in been geschoten na roofpoging door gemaskerde mannen

Twee gemaskerde mannen hebben zaterdagochtend geprobeerd een echtpaar te beroven aan de Goede Verwachtingweg in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw daarbij in haar been werd geschoten.

De man en vrouw waren ter hoogte van het zandgedeelte van voornoemde weg voor een ritueel bij het Saramacca kanaal. Bij terugkeer naar hun voertuig merkten zij twee mannen op, die naar hen toe renden.

De man vermoedde dat het rovers betrof en haastte zich met zijn partner naar hun voertuig, met de bedoeling snel weg te rijden. Hij trok met hoge snelheid op terwijl de vrouw haar portier nog niet dicht had gedaan. Op dat moment vielen er twee schoten.

Even later bleek dat de vrouw in haar linkerbeen was geraakt. Het ging daarbij om een lichte verwonding vermoedelijk veroorzaakt door een schot hagel. De man meldde het geval bij de Surinaamse politie die de zaak in onderzoek heeft.