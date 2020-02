Ziekenhuis spreekt dood patiënt tegen: ‘is fake bericht over dronken man’

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is niet te spreken over onderstaand via Facebook verspreidt bericht, waarin melding wordt gemaakt van de dood van een man vrijdag in de wachtkamer van de poli neurologie door nalatigheid van het AZP.

Volgens de verspreider van het bericht zou de man zich bij de balie hebben gemeld omdat hij zich niet lekker voelde. Hij schreef daarover: “De dame zei doodleuk, gaat u buiten zitten en maak de deur dicht. Hij stierf buiten op de bank”. Het bericht ging snel rond en zorgde voor veel ophef.

Het ziekenhuis in Suriname heeft bekend gemaakt dat dit bericht helemaal niet op waarheid berust. “De patiënt is niet overleden en is een oudbekende van de Poli Neurologie die vaker voor verwarring heeft gezorgd, door zich in beschonken toestand naar het ziekenhuis te begeven” aldus een verklaring van de directie van het AZP.

De man werd voor ontnuchtering naar de SEH gebracht. Het ziekenhuis zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie tegen de eerste berichtgever (hieronder) die niet bereid was het bericht te verwijderen, nadat de directie van het Surinaamse ziekenhuis contact met hem had gemaakt.

Niet veel later plaatste ook een andere Facebook gebruiker het bericht met daarin ook weer een eigen verhaal:

De directie van het AZP benadrukt dat het verspreiden van valse berichten strafbaar is en dat zij hiertegen aangifte zal doen.