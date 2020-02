Misiekaba: ‘Protest 17 februari vorig jaar door oppositionele krachten voorbereid’

“Het protestmoment van 17 februari is sedert vorig jaar door de oppositionele krachten voorbereid. Het krijgt een politiek antwoord!” Dat zegt NDP-minister André Misiekaba op zijn Facebook-pagina. Volgens Misiekaba proberen de oppositie (binnen als buitenparlementair), oppositionele delen van het bedrijfsleven en vakbeweging en anderen voor de zoveelste keer het land te ontregelen en chaos te creëren.

“Nu, drie maanden voor de verkiezingen. Wat voor signaal wilt men geven? Het signaal wordt op 25 mei gegeven. Het is duidelijk dat de oppositie geen verkiezingen wilt, omdat men weet dat de NDP weer wint” aldus de minister.

“In elk geval moet men veel mensen op de been brengen, want op 24 februari houden wij onze manifestatie en gaan we het heel land letterlijk en figuurlijk PAARS maken. Maakt u uw borst maar nat” zei hij op z’n pagina.

Ook NDP-fractielid tevens ondervoorzitter van het parlement Melvin Bouva spreekt zich uit tegen de manifestatie. Volgens hem is het geen spontane volksdemonstratie maar een puur ‘politieke manifestatie’ van tegenstanders van de regering.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd is Bouva boos dat leerkrachten worden opgeroepen voor deelname aan een ‘politieke’ protestdemonstratie tegen de regering.