Man huurt twee auto’s en verkoopt ze daarna met valse documenten

Een 27-jarige man, die twee auto’s bij een verhuurbedrijf had gehuurd en ze daarna met valse papieren heeft verkocht, is op zondag 2 februari aangehouden door de Recherche van Regio West en overgedragen aan de politie van het bureau Munder. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De verdachte Ivan R. deed in de tweede week van januari een autoverhuurbedrijf aan en huurde een voertuig waarmee hij zich kon verplaatsen. Op de afgesproken datum van inlevering van het voertuig, verlengde deze meneer tot twee keer toe de huur met een week. Daarnaast huurde hij nog een andere auto bij. Hierna kreeg het autoverhuurbedrijf alleen problemen met de verdachte.

Ivan gaf nadat de overeenkomst was vervallen aan dat hij zich in het district Nickerie bevond en niet op tijd kon betalen om de huurovereenkomst te verlengen. De leidinggevende van het verhuurbedrijf deed op zaterdag 1 februari aangifte tegen Ivan. Intussen had het bedrijf ook alle informatie via social media gedeeld met de bedoeling Ivan te achterhalen.

Terwijl de politie de aangifte in geschrifte stelde, belde de verdachte en bedreigde de benadeelde. Na goed speurwerk is de verdachte door de Recherche van Regio West aangehouden en vervolgens overgedragen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Ivan de twee voertuigen heeft doorverkocht aan een handelszaak die tweedehandse auto’s opkoopt. Het onderzoek leidde naar de heler Ryan D. die de twee gehuurde auto’s heeft opgekocht. Naderhand begreep Ryan D. dat de auto’s aan hem zijn verkocht, middels valse documenten die op naam van de rechtmatige eigenaar zijn gemaakt. Ryan heeft daarbij voor één auto U$ 2.750 betaald.

Ook deze heler mocht aangifte van oplichting doen tegen Ivan. Op de vriendin van Ivan is SRD. 10.000 terug gevonden en in beslag genomen. Volgens de politie bestaat het vermoeden dat deze verdachte meerdere autoverhuurbedrijven heeft opgelicht. De politie van Munder onderzoekt deze zaak verder.