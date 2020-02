Korps Politie Suriname houdt drugsverdachten aan tijdens operatie ‘Hoop’

De Surinaamse politie heeft afgelopen weekend twee drugsverdachten aangehouden tijdens operatie ‘Hoop, waarbij op diverse locaties algemene veiligheidscontroles werden uitgevoerd. Het gaat om twee mannen van 19 en 29 jaar meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

In het politie ressort Centrum bij het oud veerplein is de 29-jarige Guillermo, A. aangehouden ter zake Overtreding Wet Verdovende Middelen. Er is op hem 0,8 gram marihuana, een digitale weegschaal en een geldbedrag van Srd 250 aangetroffen en in beslag genomen. Guillermo verklaarde aan de politie de drugs voor eigen gebruik is, door stress van zijn bedlegerige moeder.

In het politie ressort Nieuwe Haven is de 19-jarige Anthony, S. eveneens voor overtreding van de Wet verdovende Middelen en overtreding van de vuurwapenwet aangehouden. Er is 62.9 gram Marihuana, een projectiel en twee weegschalen in zijn bezit aangetroffen en in beslag genomen.

Beide aanhoudingen vonden plaats op zondag 2 februari. Guillermo, A. en Anthony S. zijn door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Openbaar Ministerie, aldus de politie.