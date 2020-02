Rovers klemgereden na gewelddadige overval op Chinese winkelier en gezin

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag drie rovers aangehouden, na diefstal middels geweldpleging bij een Chinees winkelpand te Goede Verwachting. De criminelen overrompelden en mishandelden de benadeelde winkelier en zijn gezin bij sluitingstijd. Zij gingen er vandoor met de dagopbrengst en enkele goederen uit de winkel, waarna zij met een voertuig wegreden.

Het gelukte een gemengde eenheid van de politie om de vluchtauto klem te rijden aan de Ramgoelamweg. In het voertuig zijn de verdachten Romeo P. (41) en Enrico M. (25) aangetroffen met een deel van de goederen. De politie trof ook een vuistvuurwapen in het voertuig aan. De goederen en het wapen zijn in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.

Na de informatie te hebben uitgewerkt, gelukte het de politie van het bureau Munder bijgestaan door het Arrestatie – Team om de derde verdachte Raphael B. aan te houden. Ondanks het feit dat deze crimineel ook kompaan is van de twee verdachten voornoemd, is hij ook als verdachte aangemerkt in een andere zaak die in onderzoek is bij de politie van Munder.

Zowel Raphael als zijn kompanen Romeo en Enrico zijn overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Alle drie verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.