Auto knalt tegen mast en eindigt op z’n kop

Bij een verkeersongeval afgelopen donderdag vroeg in de ochtend, is de bestuurder van deze personenwagen tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geknald. De desbetreffende mast brak door de botsing en het voertuig kwam op z’n kop in de berm terecht.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een eenzijdig ongeval waarvan de oorzaak nog onbekend is. Het ongeluk zou rond 07.00u zijn gebeurt aan de Tawajari Polderweg, in de bocht van het militair project.

De bestuurder van het voertuig raakte lichtgewond bij het ongeval. De auto alsmede de EBS stroompaal raakten behoorlijk beschadigd.