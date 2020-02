VIDEO: nabestaanden doodgeschoten 16-jarige stoppen met kist bij huis dader

Vrijdag vond in Suriname de begrafenis plaats van de 16-jarige Dion Beeldstroo. Hij kwam om het leven nadat hij door de 18-jarige Vidjai J. was doodgeschoten in een spraakmakende zaak. De nabestaanden besloten vrijdag voor de begrafenis nog even met de kist naar het huis van de dader te gaan.

Een grote menigte die de begrafenisstoet vormde, verzamelde zich voor het huis van de dader. De kist werd voor de poort, buiten het erf neergezet. Daar werd nog gedanst zoals op onderstaande beelden te zien is.

Op een gegeven moment doet een van de nabestaanden ook de poort open en lijkt het alsof de kist op het erf gebracht zal worden. Dit zorgde voor grote hilariteit onder de aanwezigen, maar de mannen gingen niet verder het erf op. Na enkele minuten ging de stoet verder.

Bekijk de beelden ook hier:

… Posted by Neede Siona on Friday, 7 February 2020