Roy Ristie Goodwill Ambassadeur Kinderboekenfestival Suriname

Roy Ristie is afgelopen week benoemd tot de goodwill Ambassadeur van het Kinderboekenfestival Suriname. Bij zijn installatie was het volledige dagelijks bestuur van het KBF aanwezig. Met deze benoeming wordt Ristie geacht om een bijdrage te leveren aan het uitdragen van het Kinderboeken Festival, dat in december 2002 is opgericht om het leesgedrag onder kinderen van Suriname te bevorderen. Hiertoe worden er door het jaar heen verschillende educatieve en creatieve activiteiten door de stichting ontplooid. Om deze te kunnen bekostigen wordt er samengewerkt met fondsen en vinden er crowdfunding activiteiten plaats.

Roy Ristie werd bij zijn installatie geroemd door secretaris Agnes Ritfeld van de stichting Kinderboekenfestival. Zij memoreerde in haar speech dat het KBF zeer content was met eerdere spontane bijdragen van Ristie om de doelstelling van de organisatie uit te dragen. In dit verband noemde ze de filmserie ‘Trots op ons bos’, die vorig jaar via diverse televisie stations in Suriname werd uitgezonden. Ritfeld: “Dit educatief kinderprogramma werd tot onze grote vreugde met medewerking van de heer Roy Ristie van BRASA TELEVISIE in de maanden juni en juli 2019 ook in Nederland vertoond, waardoor de diaspora gemeenschap meer kennis heeft kunnen opdoen over onze bossen”.

Ristie gaf in zijn dankwoord aan dat hij zich vereerd voelt met het vertrouwen dat de stichting in hem heeft gesteld om deze verantwoordelijke functie op zich te nemen. Hij benadrukte het belang dat kinderen lezen als een plezierige activiteit moeten gaan ervaren. “Lezen is meer weten!, benadrukte hij.

Deze woorden sluiten “feilloos aan op de doelstelling van ‘Kinderboekenfestival’ als een feestelijke gebeurtenis rondom kinderboeken. Speciaal voor kinderen dus! Het Kinderboekenfestival laat door middel van allerlei verschillende activiteiten zien hoe leuk lezen eigenlijk is. Want naast boeken met lesstof, zijn er ook heel veel leuke boeken met mooie verhalen geschreven.

Achtergrond

Het Kinderboekenfestival is toegankelijk voor elk kind en elke volwassene. Tijdens het ochtendprogramma kun je met je school op bezoek komen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten in het Kindercultureel Centrum in de cultuurtuin. Het middagprogramma is toegankelijk voor JONG & OUD! Je kunt dan komen met je hele familie. In het middagprogramma zijn er ook activiteiten voor je ouders of je opa en oma. Samen kunnen jullie genieten van alle activiteiten.