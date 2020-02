Politie heeft kroongetuige die bij doodschieten 16-jarige was

In de zaak waarbij de 16-jarige Dion Beeldstroo (links) werd doodgeschoten door de 18-jarig Vidjai J. (rechts), heeft de Surinaamse politie een kroongetuige. Het gaat volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) om een eveneens 16-jarige jongen, die door het Korps Politie Suriname in verzekerde bewaring wordt gehouden.

Deze kroongetuige is een belangrijke getuige in de zaak omdat hij er volgens de krant bij was toen Beeldstroo met een jachtgeweer vanaf korte afstand door J. werd doodgeschoten. Hij zou volgens dWT ook hebben gevreesd voor zijn leven.

De kroongetuige was mee toen de dader plotseling het vuur opende op het slachtoffer. Hij kreeg toen onder bedreiging met het vuurwapen de opdracht te helpen het lijk in de trens te rollen. De zestienjarige werd toen met de dood bedreigd indien hij zou klikken schrijft de krant.

Nadat het lijk van Beeldstroo twee dagen later bij toeval in de goot langs de Zwampweg werd aangetroffen bij opschoningswerkzaamheden, meldde de getuige zich met een advocaat bij de politie. De tiener had zijn ouders verteld, dat hij erbij was toen Beeldstroo werd doodgeschoten. Hij vreesde het volgend slachtoffer te worden aldus de krant in dit uitgebreid artikel.