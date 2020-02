Man met ‘klassieke’ Coronavirus in Academisch Ziekenhuis Suriname

In het Academisch Ziekenhuis in Suriname wordt momenteel een man behandeld, die besmet is met een ‘klassieke‘ variant van het Coronavirus. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net van hooggeplaatste bronnen rondom het ziekenhuis. Het gaat daarbij niet om het huidige 2019 n-CoV Coronavirus zoals vandaag op Facebook werd beweerd door de Facebook pagina’s Faya Pepre Nieuws (zie hieronder) en Mijn Suriname.

Het zou daarbij ook niet gaan om iemand van Chinese afkomst, die China heeft bezocht of contact heeft gehad met iemand die het nieuwe Coronavirus heeft zegt Cleopatra Jessurun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid in Suriname.

De meneer in kwestie heeft een ‘klassieke’ Coronavirus en niet de huidige variant van het virus (Coronavirus 2019 n-CoV) dat momenteel de wereld rond gaat. De ziekteverschijnselen bij deze patiënt zijn onder andere slechts verkoudheid.

Vandaag nog maakte de Surinaamse overheid bekend dat reizigers (niet ingezetenen), die de afgelopen 14 dagen in de Volksrepubliek China zijn geweest, vanaf heden niet zullen worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied.

Opnieuw fake nieuws verspreidt door Faya Pepre Nieuws: