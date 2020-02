Korps Politie Suriname start grote ‘Operatie Alpha’ voor meer veiligheid

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft vandaag bekend gemaakt dat, in het kader van het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder, er sinds kort een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van Operatie ‘Alpha’.

Hierbij zullen een hele rits aan aan acties worden uitgevoerd variërend van verhoogde pro- en motorfietssurveillance middels opvallende maar ook onopvallende voertuigen tot aan optreden tegen hangjongeren op de hoeken van straten en/of voor winkels.

De lijst van acties omvat verder:

Verhoogde verkeerscontroles waaronder algehele-, alcohol-, rijden door rood licht, snelheidscontroles en controles gericht op het rijden met getinte ruiten;



Verhoogde controles op de bussen en bromfietsen, in het bijzonder op hun rijgedrag;



Zuivering van de binnenstad van Paramaribo, maar ook van alles wat indruist tegen het algemeen belang en de wettelijke voorschriften;



Verhoogde controles / surveillance, zowel opvallend als onopvallend, in de omgeving van de scholen zowel bij aanvang als afloop;



Optreden tegen luide muziek zowel voertuigen op of langs de openbare weg alsook de tourbussen;



Optreden tegen personen die alcohol nuttigen voor winkels en/of voorbijgangers cq. klanten lastig vallen maar ook tegen die winkeleigenaren die zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden;



Operatie HOOP waaronder SOL Wilhelminastraat en omgeving, Shell on the run en omgeving , Ma-retraite Mall en omgeving en ook Sol Welgelegen en omgeving.

Op de gemeenschap wordt het beroep gedaan zich te houden aan de wettelijke voorschriften, de verkeerswetgeving en aan de waarden en normen die geldig zijn in ons geliefd- en geciviliseerde land Suriname. Ook wordt op u het beroep gedaan alle bevelen en aanwijzingen van de politie stipt op te volgen, aldus de politie vandaag.