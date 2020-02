Gebruik lachgas voor recreatieve doeleinden verboden in Suriname

Ter bescherming van de volksgezondheid in Suriname heeft de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias na overleg met de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, besloten per ministeriele beschikking het gebruik van lachgas (N2O) te verbieden voor recreatieve doeleinden.

Dit besluit is het gevolg van de problemen die zich hebben voorgedaan met dit middel rond de jaarwisseling. Er was sprake van verkoop van lachgas aan een ieder, ongeacht de leeftijd. Lachgas mag alleen gebruikt worden voor medische doeleinden, als inhalatie onder strikte supervisie in het ziekenhuis en voor industriële doeleinden, aldus het ministerie.

Indien lachgas wordt aangetroffen bij personen die dit gebruiken voor recreatieve doeleinden, zal het in beslag worden genomen door de ambtenaren van economische controledienst van bovengenoemde ministeries.