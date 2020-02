Vrouw dood aangetroffen in auto die deels in trens belandde

Een vrouw is vanmiddag iets na 15:00u dood aangetroffen in haar voertuig, die deels in een trens beland was aan de J.F. Kennedyweg omgeving Wit Santi. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw een hartaanval achter het stuur zou hebben gehad.

Hierdoor zou zij in de trens zijn belandt. Omstanders schoten haar te hulp maar kwamen erachter dat zij reeds het leven had gelaten. Het Korps Politie Suriname kreeg de melding en dirigeerde de politie van Zanderij ter plaatse voor onderzoek.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast, waarna het lichaam werd afgevoerd naar het mortuarium.

De politie van Zanderij heeft de zaak in onderzoek. Nadere updates volgen.