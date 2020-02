Bromfietser die aangereden werd door vrouw met vervallen rijbewijs overleden

De 65-jarige bromfietser Nandkisoor Jiawan, die dinsdag 28 januari werd aangereden door een vrouw met een vervallen rijbewijs, is vandaag in het Mungra Medisch Centrum Nickerie (M.M.C) overleden. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De heer Nandkisoor werd op dinsdag 28 januari aangereden door de autobestuurster N.S. waarbij hij per ontboden ambulance werd afgevoerd naar het M.M.C, alwaar hij ter verpleging in de ziekeninrichting was opgenomen. Het slachtoffer had volgens de behandelende arts een schedelbasis- en een rib fractuur opgelopen.

De politie van het bureau Nickerie kreeg op dinsdag 28 januari de melding van een aanrijding met zwaar lichamelijke letsels. De aanrijding had plaats gevonden op de kruising van de Drs. Abel- en de Gouverneurstraat tussen een personenauto en een bromfiets.

De autobestuurster N.S. die als de veroorzaker is aangemerkt, werd op woensdag 29 januari voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. Haar rijbewijs is sinds 14 augustus 2019 vervallen. Intussen is de veroorzaker in vrijheid gesteld meldt de politie.

Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.