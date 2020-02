Reizigers uit China niet meer toegelaten in Suriname vanwege Coranavirus

Reizigers (niet ingezetenen), die de afgelopen 14 dgn in de Volksrepubliek China zijn geweest, zullen vanaf heden niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. Deze regeling geldt zowel voor bemanningsleden als passagiers. Ingezetenen die op terugreis zijn van de risicogebieden (China), zullen na aankomst 14 dagen in quarantaine worden geplaatst. Dat heeft de overheid in Suriname vandaag bekend gemaakt.

Dit allemaal naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus (2019-nCoV), in de Stad Wuhan, Provincie Hubei van de Volksrepubliek China. China heeft zelf ook drastische stappen getroffen om de verspreiding van dit virus in te dammen.

De Regering van de Republiek Suriname maakt bekend dat er tot op heden geen besmettingen van het Coronavirus in Suriname zijn bevestigd. Echter blijven de Surinaamse gezondheidsautoriteiten uiterst alert op eventuele besmettingen.

Ook wordt het reizigerspubliek uitdrukkelijk geadviseerd niet af te reizen naar de risicogebieden en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.