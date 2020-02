Minister Parmessar: Landbouwsector district Marowijne heeft potentie

Minister Rabin Parmessar heeft bij een bezoek aan het district Marowijne de gemeenschap aldaar opgeroepen om de potentie die dit district heeft aan landbouw mogelijkheden daadwerkelijk tot professionele ontwikkeling te brengen. Het district staat bekend als een der districten van Suriname die vroeger het meest deed aan de landbouw en zorg droeg voor heel veel landbouwproducten.

In het Bauxietstadje Moengo heeft de minister zaterdag 1 februari, vergezeld van zijn staf, vertegenwoordigers van het ministerie van HI&T en van de FAO, die uitvoering geven aan het SAMAP project, de gemeenschap bedankt aangezien zoveel mensen belangstelling hebben getoond om mee te doen met de nieuwe ontwikkelingen van LVV.

De landbouwminister heeft tijdens zijn werkbezoek concrete afspraken gemaakt met de bewoners van dit district en zijn staf, om binnen 10 werkdagen te starten met de activiteiten. Hij heeft daarbij ondersteuning gevraagd van de DC van Marowijne Ressort Zuid West, Kenya Pansa en de delegatie van het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme (HI&T). De bewoners zijn opgeroepen om zich op te geven bij het commissariaat voor diverse trainingen binnen de landbouw en veeteelt sector. Verder voor het indienen van projecten welke door het Suriname Agriculture Matching Project ‘SAMAP’ evenzo voor trainingen om in aanmerking te komen voor het KMO fonds.

Ook in dit district is er een speciaal programma opgezet en afgewerkt om de aanwezigen te informeren over hoe de agrarische sector tot ontwikkeling te brengen. Er zijn 5 presentaties verzorgd waaronder: het doel van de GAP-trainingen voor de ondernemers, verzorgd door Sunita Bipat vertegenwoordiger van het onderdirectoraat Landbouw; een uiteenzetting over het SAMAP-project verzorgd door Eckelman; een presentatie verzorgd door Sadhana Janki over de export vereisten en de rol van de afdeling plantenbescherming en een presentatie over de veeteeltsector verzorgd door Imanredjo betreffende de kippenteelt. Tot slot werden aan de 41 cursisten die mee gedaan hebben met de GAP-training hun certificaat uitgereikt.

Namens het ministerie van HI&T heeft Chenelva Daans, hoofd van het KMO Fonds een presentatie verzorgd over de rol van het ministerie en de financieringsmogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemers en de mogelijkheden van het Surinaamse KMO-fonds, meldt LVV.