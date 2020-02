Dode bij aanrijding tussen twee bromfietsers in Suriname

Het verkeer in Suriname heeft weer een slachtoffer geëist. Bij een aanrijding tussen twee bromfietsers gisteravond laat in het district Para, is er een dode gevallen. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net van de politie.

De aanrijding heeft omstreeks 23.40u plaatsgevonden in het Inheems dorp Bigi Poika. Daarbij heeft één van de bestuurders het leven gelaten.

De politie van Zanderij kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De overleden bromfietser is de vierde verkeersdode voor dit jaar in Suriname.

De Verkeersunit van Regio Midden heeft de zaak in verder onderzoek. De Surinaamse politie heeft nog geen officiele informatie gegeven. Zo gauw die er is wordt het bericht bijgewerkt.