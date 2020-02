Vice-president eist rectificatie van dWT om ‘aardappel en uien’ verhaal

Vice-president Ashwin Adhin heeft zondag via het Nationaal Informatie Instituut laten weten diep verontwaardigd te zijn over berichten van het ochtendblad De Ware Tijd, verschenen in de kranteneditie van 1 februari 2020 waarin hij wordt geciteerd. In het artikel (foto) staat dat de vp aangeeft dat de regering de kasreserve heeft gebruikt voor de aanschaf van aardappelen en uien.

Volgens de vice-president kunnen de reacties die hiermee zijn uitgelokt in de samenleving, als zeer schadelijk en negatief worden betiteld. Zo lieten burgers op Facebook zaterdag geen spaan heel van de vp om zijn uitspraken.

“Deze beweringen gepubliceerd bij eerder genoemd medium zijn onjuist en berusten volledig op onwaarheid. Bij desbetreffende toespraak bij de gronduitgifte te Altona Village heeft de vicepresident aardappelen en uien nimmer in de mond genomen” aldus het NII. Gelet op het bovenstaande zal er vanuit het kabinet van de vicepresident rectificatie geëist worden van het betreffende medium.

De Surinaamse krant dWT was echter niet het enige medium dat schreef over de aanschaf van aardappelen en uien. Ook het regeringsgezinde Faya pepre News bijvoorbeeld plaatste zaterdag deze posting waarin ze Adhin citeerde: