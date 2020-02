Man op heterdaad betrapt tijdens inbraak in kerkgebouw

Bewoners van een kerkgebouw aan de Keizerstraat hebben afgelopen dinsdag een man op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in het kerkgebouw. Hij werd aangehouden en overgedragen aan de politie van het bureau Keizerstraat, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van een der bewoners had hij na de dienst de kerk goed afgesloten, waarna zij naar bed gingen. Omstreeks 05.30 uur in de ochtend schrok hij wakker door een vreemd geluid dat hij in zijn slaapkamer hoorde. Hij keek en kwam toen oog in oog te staan met een manspersoon.

Hij sloeg gelijk alarm en kreeg hulp van zijn inwonende collega’s. Het gelukte hen om de inbreken te overmeesteren en aan te houden. De verdachte had reeds een aantal goederen buiten het gebouw klaargezet om mee te nemen.

Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om de 47-jarige Stefano D. alias ‘Rediman’. Hij werd overgebracht naar het politiebureau waar hij werd voorgeleid bij de hulp officier van justitie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de inbreker in verzekering gesteld.