Vriend steekt huurhuis in brand na ruzie met vriendin; 23 mensen dakloos

Na een woningbrand afgelopen nacht aan de Carthagoweg in Suriname, zijn meer dan 20 mensen dakloos geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de brand in een huurhuis ontstond nadat een vriend en vriendin ruzie met elkaar kregen.

De melding kwam op woensdag 29 januari omstreeks 00.15u bij het Surinaamse Command Center binnen. Op het zelfde moment meldde een man zich op het station. Hij verklaarde dat hij kort te voren een woning op het vermeld adres in brand zou hebben gestoken.

De politie die reeds ter plaatse was bevestigde de brand. De vrouw in kwestie verklaarde tegenover de wetsdienaren dat zij kort te voren ruzie had met haar vriend. Hij werd boos en stak de woning in brand. De woning en de inboedel werden daardoor vernietigd.

De redactie verneemt verder dat het pand gedeeld werd verhuurd en bewoond werd door drie gezinnen, bestaande uit in totaal 23 mensen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De verdachte werd aangehouden en is in het belang van het verdere onderzoek in verzekering gesteld.