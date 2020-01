VIDEO: Huisbewoner schiet op gewapende inbrekers

Een groep rovers die afgelopen zaterdag een inbraak pleegden in een woonhuis in Suriname, heeft hun actie bijna met de dood moeten bekopen. Op onderstaand filmpje, gemaakt door een beveiligingscamera, is te zien hoe de huisbewoner op de inbrekers schiet vanachter een gesloten deur.

De redactie van Waterkant verneemt dat het zou gaan om de woning van de heer Gerard van den Bergh van de Doksenclub in Suriname. De beelden van de beveiligingscamera werden vandaag gedeeld via social media.

Op die beelden is te zien hoe vier gemaskerde rovers in het huis zijn en proberen om een deur open te breken. Ze trappen een paar keer hard in op de deur maar zonder resultaat. Plotseling wordt er vanachter de deur geschoten op de rovers.

De vier mannen weten niet hoe snel ze weg moeten komen. Een van hen springt naar beneden terwijl een ander op zijn beurt schoten lost op de deur en daarna de benen neemt.

In totaal zouden er meer dan 20 schoten gelost zijn.

UIT DE BOX Foermangs thuis bij eigenaar doksenclub Posted by Suriname Vandaag. on Wednesday, 29 January 2020