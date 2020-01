Petitie over bestrijding AOW-gat van Surinamers aangeboden

De bestrijding van het AOW-gat van Surinamers is na decennia van actie en strijd wellicht dichterbij dan verwacht. Dit concluderen afgevaardigden van Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse (ex-) Koninkrijksgenoten (afgekort HOOB AOW-gat) en Bondgenoten, na de aanbieding van de geactualiseerde petitie.

Deze petitie werd gisteren, dinsdag 28 januari, in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal in Den Haag aangeboden aan de Nederlandse regering en leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal door tussenkomst van de leden van de Vaste 2e Kamer Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Na een woord van welkom door de woordvoerder van de Commissie, mevrouw Corrie van Brenk gaf de heer Iwan Leeuwin, coördinator HOOB AOW-gat, een korte toelichting over de beweegredenen van HOOB AOW-gat en Bondgenoten van het aanbieden van een geactualiseerde petitie. Hij vertelde over de vele acties en bijeenkomsten van de Surinaamse gemeenschap(pen) in Nederland in historisch perspectief en de voortschrijdende inzichten.

Vervolgens was het de taak aan Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman, (adviseur HOOB AOW-gat) om de Kamerleden in kort bestek de opbouw, het doel, kortom de inhoud van de PETITIE uit te leggen. Daarbij werd benadrukt wat de Surinaamse gemeenschappen aan een rechtvaardige houding en politieke en bestuurlijke daadkracht verwachten. “De Surinaamse gemeenschappen rekenen op u. Na decades van actie en strijd zouden we graag zien dat er dit jaar, ter gelegenheid van de Herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname een doorbraak wordt gerealiseerd ten gunste van alle Surinaamse gedupeerden”, hield ze de Kamerleden voor. “Ook aan de zijde van het Kabinet en Parlement van de Republiek Suriname worden positieve acties verwacht in de zin dat ze dit vraagstuk hoge prioriteit geven, Dat wil zeggen zichtbare politieke aandacht”, benadrukte ze verder.

Mede namens de delegatie van HOOB AOW-gat bedankte Biekman alle opgekomen Fracties. Ze bracht in herinnering de positieve acties van Fracties DENK, SP en 50plus. HOOB AOW-gat is blij dat de Fracties nu bereid zijn om zich meer te verdiepen in dit complexe vraagstuk. De Coalitiepartners van D66 en het CDA werden ook bedankt voor de relevante vragen2 die zij op 22 januari jl. hebben gesteld aan de Minister van SZW over de gedeeltelijke AOW-opbouw van in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond.