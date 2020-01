Man overleden in kantoor Newmont Suriname te Paramaribo

Hedenmiddag na 12.00u werd er melding gemaakt van een man die bewusteloos zou zijn geraakt in een kantoor van een bedrijf. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om het kantoor van Newmont Suriname aan de Van ’t Hogerhuysstraat, naast GoW2.

De Surinaamse politie ging ter plaatse en constateerde inderdaad dat dit het geval was. Zij schakelde meteen de ambulancedienst in, die ter plaatse ging. Bij aankomst werd echter geconstateerd dat de man reeds het leven gelaten had.

De redactie verneemt verder dat het zou gaan om een arbeider die zich samen met anderen had verzameld bij het bedrijf, om naar de mijnen te vertrekken.

Een arts werd ingeschakeld die dood van de man vaststelde waarna het lichaam werd afgevoerd door een uitvaartbedrijf, zoals op de foto is te zien.