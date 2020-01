Wie liegt en wie spreekt de waarheid?

Sinds regering Bouterse in 2010 is aangetreden wordt Suriname stelselmatig overschaduwd door grote corruptieschandalen. Met de benoeming van Gillmore Hoefdraad, eerst als governor van de Centrale Bank van Suriname, later als minister van financiën, krijgen we regelmatig schandalen in financiële, monetaire en economische sector. De schandalen ga ik niet benoemen omdat die alom bekend zijn.

Op 2 augustus 2010 werd André Telting, Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) benoemd tot drager van het Grootlint in de orde van de Gele Ster. Ex-president Ronald Venetiaan reikte hem de hoogste onderscheiding en zei: “dat de naam André Telting synoniem staat voor het sterk en gezond maken van de financiële, monetaire en economische sector in Suriname”.

Anno januari 2020 staan de namen Desi Bouterse, Gillmore Hoefdraad en Van Trikt, synoniem voor leenzucht, spilzucht, graaizucht en slecht bestuur. Door slecht bestuur van deze 3 bestuurders hebben we nu te maken met neerwaartse spiraal van de economie, vandaar dat Suriname gedegradeerd is tot een Junkstaat, wat op zich heel erg is. Andere landen zullen nu op ons neerkijken.

In 2010 werd Gilmore Hoefdraad benoemd tot governor van de Centrale Bank van Suriname met een vorstelijk salaris van SRD 80.000. Het was ronduit belachelijk en afgrijselijk om te zien hoe president Bouterse en vice president Ameerali zich in allerlei bochten wrongen om die SRD 80.000 te verdedigen. Bouterse zei toen dat Hoefdraad elke cent waard was. Is Gillmore Hoefdraad nog elke cent waard?

Robert-Gray van Trikt werd op 1 maart 2019 benoemd tot governor van de CBvS, door president Bouterse en na ampertjes 10 maanden is hij de laan uitgestuurd. Bij de Centrale Bank van Suriname speelt kennelijk veel meer dan het ontslag alleen, want over en weer worden er beschuldigingen geuit, van wurgcontracten tot het betalen van astronomische bedragen.

Heel merkwaardig en opvallend zegt de “eerlijke” minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, niets te weten over wurgcontracten en overmaking van aanzienlijke bedragen. Maar volgens Buysse Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium NV, is de minister op de hoogte van de contracten die door de ex- governor Robert van Trikt en de directie van de bank zijn getekend.

De vraag is nu: wie liegt er en wie spreekt de waarheid? Het schijnt dat liegen en misleiden nu gangbaar is geworden bij bepaalde mensen. Stelselmatig liegen en misleiden is niet de manier van politiek bedrijven met ons volk. De president houdt zijn lippen nog steeds stijf op elkaar, hij zwijgt als het graf. Hoe gaan we de leugenaars herkennen? Na 25 mei 2020 zullen de maskers wel afvallen.

In de zeer ernstige zaak van CBvS is slechts een verliezer namelijk, de belastingbetaler. Wij als volk gaan de gelden weer moeten ophoesten die deze regering heeft verbrast. Een kliekje van deze regering geniet van onze belastingcenten en het volk blijft maar in armoede leven. Het is absurd en onverantwoord dat deze regering wegloopt van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in plaats van onverbiddelijk te zijn in de strijd tegen corruptie, malversatie en wanbestuur. Het is verfoeilijk dat nog steeds niemand van de regering durft te zeggen vanwaar of van wie de cambiohouder Chotelal, de US$ dollars krijgt.

Idris Naipal