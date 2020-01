Man en vrouw aangehouden bij drugsinval in Nickerie

Een gemengde politie-eenheid heeft op woensdag 15 januari een inval gepleegd in een woning aan de Wilhelminastraat in het district Nickerie. Daarbij zijn de 31-jarige Iwan L. en zijn 33-jarige partner Keila D. aangehouden ter zake overtreding Wet Verdovende Middelen.

Bij een ingesteld onderzoek in de woning zijn er verschillende drugssoorten zoals 51 stuks cocaïne gewikkeld in tabaksvloei, 84 bolletjes marihuana gewikkeld in foil, 9 zip lock zakjes sukru, 13 stuks XTC tabletten en 70 zip lock zakjes hasj aangetroffen.

Daarnaast zijn er ook geldbedragen in Surinaamse-, Guyanese-en Amerikaanse dollars, verpakkingsmateriaal en twee digitale weegschalen gevonden. Het vermoeden bestaat dat het geld de opbrengst is van de drugsverkoop. Alle aangetroffen goederen zijn door de politie in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Nadat de politie overleg heeft gepleegd met het Openbaar Ministerie in Suriname zijn Iwan en zijn partner hangende het onderzoek in verzekering gesteld.