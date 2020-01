Vrachtauto belandt in trens langs de weg, chauffeur gewond afgevoerd

De bestuurder van deze vrachtauto is zondagmiddag rond 17.00u met zijn voertuig in een trens langs de weg terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het eenzijdig verkeersongeval plaats vond aan de Guaranistraat ter hoogte van de Hamburgstraat in Suriname.

Volgens de eerste berichten reed de bestuurder met de vrachtauto over de Guaranistraat richting AZ. Op een gegeven moment zou de man te hard op de rem hebben getrapt. Hierna zou het voertuig van de weg zijn geraakt en eindige het in de trens. Het had op dat moment flink geregend.

De bestuurder liep een snijwond aan de zijkant van zijn hoofd op en moest voor medische behandeling door een ambulance afgevoerd worden. Een andere inzittende klaagde over pijn aan zijn lichaam.