Vp Adhin: Uitbundige viering Chinees Nieuwjaar is herbevestiging sterke historische band

Het Onafhankelijkheidsplein is het decor geweest van een grootste viering van het Chinees Nieuwjaar; volgens de Chinese kalender het jaar van de Rat. Op en rond het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant was het op zaterdag 25 januari een enorme drukte van mensen, die vooral het Happy Spring Festival met acrobatenoptreden op het plein wilden meemaken. Langs de Waterkant stond ook een grote mensenmassa opgesteld om de vuurwerkshow op de enkele kilometers verder gelegen Jules Wijdenboschbrug te aanschouwen.

Voor aanvang van de festiviteiten in de avond op het Onafhankelijkheidsplein, werden de aanwezigen namens president Desiré Bouterse toegesproken door vicepresident Ashwin Adhin. Hij benadrukte dat de uitbundige viering van dit Chinese lente festival in Suriname en met gasten helemaal uit China een herbevestiging is van de zeer sterke historische banden tussen Suriname en haar volkeren. “De lokale culturele optredens tijdens deze viering zijn een goede reflexie van onze multiculturele samenleving,” merkte de vicepresident op.

Volgens de vicepresident kenmerkt het jaar van de rat zich door zelfverzekerdheid en eerlijkheid, maar ook met hard werken en het ontwikkelen van nieuwe vriendschappen. De regeringsfunctionaris noemde deze aspecten zaken die zeker van relevantie zijn in de historische relatie tussen Suriname en China. “Vandaar dat we ook in ons land de start van dit nieuwjaar vieren”, ging de vicepresident verder. Hij memoreerde dat deze historische relatie tussen de Volksrepubliek China en de Republiek Suriname tijdens het staatsbezoek van president Bouterse aan China, in november vorig jaar, getild is naar een strategisch coöperatief partnerschap.

Suriname en China hebben volgens de vp een zeer uitgebreide samenwerking van uiteenlopende aard, waar de bevolking van beide landen voordeel aan heeft. Hij noemde onder andere samenwerkingen op het gebied van de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, training en capaciteitsversterking, gemeenschapsontwikkeling, financiën, cultuur en handel.

Volgens Adhin zullen, indachtig de voornemens van dit jaar, vrede, vriendschap en liefde een belangrijke rol spelen. Namens president Bouterse, de regering en de totale Surinaamse samenleving wenste hij de Chinese gemeenschap voorspoed en welzijn.