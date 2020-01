Busje ramt personenauto van achteren: twee vrouwen gewond geraakt

Twee vrouwen zijn zondagavond rond 22.15u gewond geraakt bij een aanrijding aan de Verlengde Welgedacht C-weg tussen een busje en een personenauto.

Vernomen wordt dat beide voertuigen reden over de Verlengde Welgedacht C-weg richting Bomaweg. De busje reed achter de personenauto. Door nog toe onbekende reden ramde de busjebestuurder plotseling zijn voorrijder van achteren.

Twee vrouwen die in de personenauto zaten raakten gewond. Zij klaagden van pijn over het lichaam. Het Surinaamse Command Center kreeg de melding en dirigeerde de politie ter plaatse voor onderzoek.

De slachtoffers zijn per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisdende Hulp in Suriname voor medische behandeling. De personenauto raakte behoorlijk beschadigd van achteren en is door een sleepdienst afgevoerd.