Surinaamse econoom: ‘Suriname is failliet’ (VIDEO)

Suriname als land is momenteel failliet. De huidige regering heeft de staatsfinanciën zodanig laten verloederen, dat we in een failliete status terecht zijn gekomen. Dat zegt de Surinaamse econoom Anand Bihari in een gesprek met Apintie’s programma ‘In de branding’.

Volgens Bihari is Suriname bankroet. “De overheid heeft simpelweg niet meer voldoende inkomsten om bestaande uitgaven zoals ambtenarensalarissen, maar ook de rente en aflossing van de enorme schuldenberg te kunnen dekken. Ook is er sprake van een ernstig valuta tekort” zegt hij.

De regering is niet meer bij machte om te voldoen aan haar verplichtingen en moet naarstig op zoek naar geld. Een manier om extra geld binnen te halen is het aangaan van nieuwe leningen. Maar kapitaalverschaffers zijn niet meer bereid geld uit te lenen aan Suriname of onder zeer strikte en voor Suriname nadelige voorwaarden.

De econoom vraagt zich af hoe Suriname zich uit deze situatie zal redden. Kijk en luister naar het interview bij Apintie TV: