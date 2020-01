LVV: GAP-training als basis voor veilig voedsel in Suriname

Good Agriculture Practices (GAP) is een training voor de landbouwers en samengesteld op basis van internationale eisen. Gezien het feit dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan deze eisen, is het van belang dat deze training door alle boeren wordt gevolgd. Ook het standpunt van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die stelt dat niet alleen de export producten aan strenge eisen moeten voldoen maar ook de producten op de lokale markt, maakt deze training tot een must.

De GAP-trainingen zijn in augustus 2019 gestart. Tot en met vrijdag 24 januari zijn er totaal 135 landbouwers getraind en wel van de volgende ressorten Wanica A en C, Kwatta, Uitkijk en Houttuin. Daarnaast van de districten Para, Saramacca en Commewijne en van het Staatsbedrijf Alliance. De boeren krijgen na de training een certificaat dat een jaar geldig is. Vanwege de dynamiek in de landbouwsector, moeten de GAP-trainingen steeds worden aangepast. Ook de ontwikkelingen in de sector evenals de eisen voor export zorgen ervoor dat de training steeds bijgesteld dient te worden.

De Surinaamse landbouwvoorlichters gaan tijdens hun veldbezoeken na als het aangeleerde van de GAP-training wel in de praktijk wordt toegepast. Deze controle is belangrijk voor het ministerie daar het internationaal een vereiste is, dat het gaat om veilig geteelde groente en fruit. Het ligt dus in de bedoeling om in de 2e helft van 2020 te starten met het vervolg van de GAP-training. Voorafgaand hieraan zullen alle landbouwers de training fase 1 gevolgd moeten hebben.

Parmessar is de mening toegedaan dat trainingen nodig zijn om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en kennis te verruimen. De GAP-training is de basis om te kunnen zorgdragen voor het telen van groente en fruit op veilige wijze en volgens internationale standaarden. Zowel de landbouwvoorlichters als de getrainden zijn tevreden over de tot nog toe verzorgde trainingen, meldt LVV.