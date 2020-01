65-jarige man met marihuana aangehouden tijdens veiligheidscontrole

De politie heeft in de eerste week van januari op diverse locaties algemene veiligheidscontroles uitgevoerd. In het politie ressort Flora werd de 65-jarige Liandro H. aangehouden ter zake overtreding Wet Verdovende Middelen.

Op hem werd aangetroffen en in beslag genomen 33.40 gram marihuana en een geldbedrag van meer dan Srd 2.000. Het vermoeden bestaat dat het geld de opbrengst is van drugsverkoop in Suriname.

Deze man werd overgedragen aan de politie van Flora, die belast is met het verder onderzoek in deze zaak. Liandro is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De acties zijn uitgevoerd in het kader van operatie HOOP (Handhaving Openbare Orde Paramaribo).