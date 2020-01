Man wiens auto werd gebruikt voor roofoverval op ondernemer aangehouden

De Surinaamse politie heeft een 21-jarige man aangehouden, die de eigenaar is van een voertuig dat door criminelen was gebruikt bij een overval op dinsdag 14 januari. Daarbij werd een ondernemer in Suriname beroofd van een groot geldbedrag.

De politie van het bureau Geyersvlijt kreeg op 14 januari via het Command Center de melding dat er schoten waren gelost aan de Koprofowrustraat nabij de Grietjebiestraat. De wetsdienaren deden de plek aan en constateerden dat een ondernemer kort te voren was beroofd.

De vermoedelijke daders hadden voor de komst van de politie de plek verlaten. Het verdere onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Rechercheurs van die afdeling hebben op 16 januari de verdachte Rattansheik N. opgespoord en aangehouden.

N. werd op donderdag 16 januari aangehouden door rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten. Hangende het onderzoek is deze verdachte na afstemming met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld meldt de politie.