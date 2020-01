Politieman aangehouden voor mishandeling vrouw en schoonvader

Een politieagent in Suriname is eerder deze week aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van zijn vrouw en schoonvader.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politieman samen met zijn vrouw en schoonvader thuis was. Op een bepaald moment ontstond er een woordenwisseling over een kwestie die behoorlijk uit de hand liep. De agent zou daarbij zijn vrouw en schoonvader enkele klappen hebben gegeven.

De slachtoffers deden vervolgens afzonderijk aangifte tegen de agent. Na de aangifte werd de zaak terstond onderzocht. De verdachte werd opgeroepen voor confrontatie en verhoor.

Na verhoor is de politieman na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek wordt voortgezet.