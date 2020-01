Personeel LVV-Marowijne leert plantvermeerderingstechnieken

Het voltallig personeel van het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van het ressort Marowijne heeft een interne praktische training “Plantvermeerderingstechnieken” gevolgd. Deze training is gestart op donderdag 16 januari en bedoeld om de productie van de fruitbomen te bevorderen.

Met de training wordt getracht om hoogwaardige fruit plantjes van verschillende soorten aan te maken en te leveren. Door het stimuleren van de praktische ervaring van de voorlichters die belast zijn met plantvermeerdering, kan de productie ook worden verhoogd en kan het ministerie de gemeenschap in Suriname beter van dienst zijn.

overige personeelsleden zoals de administratieve krachten zijn ook in de gelegenheid gesteld de training te volgen. De training is verzorgd door de ressortleider van Marowijne Ermond Kromopawiro met assistentie van de voorlichters. Technieken als enten, marcotteren en oculeren zijn tijdens de training onder de loep genomen. Alle medewerkers hebben actief geparticipeerd en plantjes aangemaakt. De training wordt vervolgd en het uitzaaien, stekken en afleggen zullen dan behandeld worden.

LVV-minister Rabin Parmessar prijst dit initiatief en hoopt dat de andere ressorten hieraan een voorbeeld nemen. “Het ministerie moet dienstbaar zijn aan het Surinaamse volk en moet te allen tijde kunnen beschikken over voldoende plantmateriaal”, laat de bewindsman optekenen. Het beleid is erop gericht om de productie in elke sector te stimuleren, meldt LVV.