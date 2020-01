‘Ook waarnemend governor Centrale Bank van Suriname dient ontslagbrief in’

De Surinaamse nieuwssite Starnieuws meldt zojuist dat ook waarnemend governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Ingeborg Geduld-Nijman, haar ontslagbrief zou hebben ingediend. Volgens de site zou zij handelingen hebben gepleegd die niet kunnen worden geaccepteerd. 

Gisteren werd bekend dat governor Robert-Gray van Trikt zijn ontslagbrief heeft ingediend. Hij zou hiermee de Raad van Commissarissen in de gelegenheid stellen, een onderzoek in te stellen met betrekking tot vermeende onregelmatigheden op de Bank die onder zijn kort bewind als governor zouden hebben plaatsgevonden. Dat onderzoek is nog bezig.

In februari 2019 nam Ingeborg Geduld-Nijman tijdelijk de plaats in van governor, na het terugtreden van de vorig governor Glenn Gersie. Zij was tot nu toe een van de directeuren van de Centrale Bank. Wat er precies speelt rond Geduld-Nijman is nog niet duidelijk.

Volgens Starnieuws zou er sprake zijn geweest van anti-datering van de lening die de governor genomen heeft voor het kopen van een auto.