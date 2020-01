Passagier op intensive care na ernstige mishandeling door buschauffeur

Afgelopen woensdag werd een jongeman, badend in zijn bloed, langs de weg was aangetroffen. Uit onderzoek van de politie kwam naar voren dat de 27-jarige buschauffeur Jimmy D. de jongeman, die als passagier bij hem in de bus zat, vreselijk zou hebben toegetakeld. Zo erg dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis op de afdeling Intensive Care.

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg in de vroege ochtend van woensdag 15 januari via het Command Center de melding dat een manspersoon langs de weg was aangetroffen. Op de plek troffen de wetsdienaren inderdaad een man aan die op dat moment niet aanspreekbaar was. Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd.

Een broer van de gewonde man die op de plek werd aangetroffen, gaf alleen de naam van het slachtoffer door en weigerde verder de politie te woord te staan. Het slachtoffer werd in de ziekeninrichting bezocht en verklaarde aan de politie dat hij door een buschauffeur is mishandeld, waarna deze hem uit de bus zette.

Jimmy wist zich enkele dagen uit handen van de politie te houden. Bij opsporingen werd hij niet aangetroffen. Op donderdag 16 januari meldde de buschauffeur zich bijgestaan door zijn advocaat aan, waarna hij werd ingesloten.

De verdachte heeft tegenover de politie verklaard dat het slachtoffer in beschonken toestand plaatsnam in de bus. Verder nam hij zijn mobiel weg en bij confrontatie daarmee moest de chauffeur slagen van het slachtoffer incasseren. De twee geraakten volgens de verdachte in een gevecht, waardoor het slachtoffer gewond is geraakt.

De buschauffeur is na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. Het verdere onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de politie van Uitvlugt.